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Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары

Происшествия 14:53   31.08.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышно в Харькове: Синегубов подтвердил вражеские удары

Около 14:50 в Харькове раздался взрыв.

О вражеском КАБ в направлении Харькова предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:50 в Харькове раздался взрыв.".