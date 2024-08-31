Постраждалих у Черкаській Лозовій – 10, серед них – двоє дітей
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова на Харківщині.
«Загинули дві жінки: одну – вилучили з-під завалів, інша – померла у авто швидкої. Постраждали 10 людей, з них двоє дітей», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, погибли, пострадали, сінєгубов, харківщина, хова, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 17:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова на Харківщині.".