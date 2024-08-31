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Постраждалих у Черкаській Лозовій – 10, серед них – двоє дітей

Суспільство 17:48   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Постраждалих у Черкаській Лозовій – 10, серед них – двоє дітей

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова на Харківщині.

«Загинули дві жінки: одну – вилучили з-під завалів, інша – померла у авто швидкої. Постраждали 10 людей, з них двоє дітей», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50. У Малоданілівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив дані щодо загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова на Харківщині.".