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Пострадавших в Черкасской Лозовой – 10, среди них – двое детей

Общество 17:48   31.08.2024
Виктория Яковенко
Пострадавших в Черкасской Лозовой – 10, среди них – двое детей

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковской области.

«Погибли две женщины: одну – достали из-под завалов, другая – умерла в автомобиле скорой. Пострадали 10 человек, из них двое детей», – отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 17:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковской области.".