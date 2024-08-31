Пострадавших в Черкасской Лозовой – 10, среди них – двое детей
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковской области.
«Погибли две женщины: одну – достали из-под завалов, другая – умерла в автомобиле скорой. Пострадали 10 человек, из них двое детей», – отметил Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, погибли, пострадали, синегубов, харьковщина, хова, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 17:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковской области.".