Пострадавших в Черкасской Лозовой – 10, среди них – двое детей

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил данные о погибших и пострадавших в результате обстрела села Черкасская Лозовая в Харьковской области.

«Погибли две женщины: одну – достали из-под завалов, другая – умерла в автомобиле скорой. Пострадали 10 человек, из них двое детей», – отметил Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50. В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.