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В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие

Происшествия 15:15   31.08.2024
Виктория Яковенко
В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие

В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.

«Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди», — написал Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 15:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов.".