В громаде под Харьковом – «прилет»: горит дом, есть пострадавшие
В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в 14:55 оккупанты ударили по селу Черкасская Лозовая. В результате обстрела горит дом.
«Предварительно: пострадали 4 человека. Под завалами, возможно, находятся люди», — написал Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:50.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: громада, пострадавшие, прилет, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 15:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малоданиловской громаде зафиксировали «прилет», сообщил ее глава Александр Гололобов.".