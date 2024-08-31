У громаді під Харковом – «приліт»: горить будинок, є постраждалі
У Малоданилівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що о 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горить будинок.
«Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами можливо перебувають люди», – написав Синєгубов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 14:50.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Малоданилівській громаді зафіксували «приліт», повідомив її голова Олександр Гололобов.".