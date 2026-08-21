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“Приліт” у Харкові 20 серпня: в центрі впав уламок “шахеда” (відео)

Записано 11:11   21.08.2026
Оксана Горун
“Приліт” у Харкові 20 серпня: в центрі впав уламок “шахеда” (відео) Скріншот

У Харкові 20 серпня через російську атаку постраждала людина. Мер Ігор Терехов повідомив подробиці про подію, а також розповів про захист міста від FPV на оптоволокні.

“Вчора ми мали обстріли. Перший обстріл – це була автозаправна станція, яка була атакована росіянами. Крім цього, наприкінці дня влучання в центральну частину міста Харкова уламку від “шахеда”. Там постраждала, на жаль, одна людина, але житловий фонд не постраждав. На місці працювали працівники ДСНС, наші комунальні служби прибрали всі наслідки, які були”, – розповів Терехов у етері нацмарафону.

У зведенні за добу начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що отримала поранення 43-річна жінка, гостру реакцію на стрес – 65-річна жінка, також була пошкоджена автівка.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Терехов також відповів на питання, як просувається процес створення системи захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні.

“Я передусім хочу подякувати нашим військовим, нашим комунальним службам, нашим інженерам, які долучились до цієї роботи. Дійсно нам вдалося вже значно скоротити прильоти FPV на оптоволокні, але ми працюємо далі. Ми чудово розуміємо сьогодні, що не все ще зроблено, дуже багато потрібно зробити, бо наш ворог дуже підступний, він змінює маршрутизацію цих FPV-дронів на оптоволокні. Ми працюємо зараз, щоб ще більше наростити систему захисту”, – сказав міський голова Харкова.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 11:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20 серпня через російську атаку постраждала людина. Мер Ігор Терехов повідомив подробиці про подію, а також розповів про захист міста від FPV на оптоволокні".