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«Прилет» в Харькове 20 августа: в центре упал обломок «Шахеда» (видео)

Записано 11:11   21.08.2026
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове 20 августа: в центре упал обломок «Шахеда» (видео) Скриншот

В Харькове 20 августа из-за российской атаки пострадал человек. Мэр Игорь Терехов сообщил подробности о происшествии, а также рассказал о защите города от FPV на оптоволокне.

«Вчера у нас были обстрелы. Первый обстрел – это была автозаправочная станция, которая была атакована россиянами. Кроме этого, в конце дня — попадание в центральную часть города Харькова обломка от «Шахеда». Там пострадал, к сожалению, один человек, но жилищный фонд не пострадал. На месте работали работники ГСЧС, наши коммунальные службы убрали все последствия, которые были», — рассказал Терехов в эфире нацмарафона.

В сводке за сутки начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что получила ранения 43-летняя женщина, острую реакцию на стресс – 65-летняя женщина, также была повреждена машина.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Терехов также ответил на вопрос, как продвигается процесс создания системы защиты города от FPV-дронов на оптоволокне.

«Я, прежде всего, хочу поблагодарить наших военных, наши коммунальных служб, наших инженеров, которые присоединились к этой работе. Действительно, нам удалось уже значительно сократить прилеты FPV на оптоволокне, но мы работаем дальше. Мы прекрасно понимаем сегодня, что не все еще сделано, очень многое нужно сделать, потому что наш враг очень коварен, он меняет маршрутизацию этих FPV-дронов на оптоволокне. Мы работаем сейчас, чтобы еще больше нарастить систему защиты», — сказал городской голова Харькова.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2026 в 11:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 20 августа из-за российской атаки пострадал человек. Мэр Игорь Терехов сообщил подробности о происшествии, а также рассказал о защите города от FPV на оптоволокне".