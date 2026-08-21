В Харькове ранена женщина, в области погибли две — Синегубов об обстрелах

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 августа сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Пострадавшие есть в Харькове и двух поселках, в селе Лебяжье — погибшие.

«В результате обстрелов два человека погибли, пострадали девять человек, — привел данные Синегубов. — В г. Харьков получила ранения 43-летняя женщина, острую реакцию на стресс – 65-летняя женщина; в с. Лебяжье Пролесненской громады погибли женщины 66 и 73 лет, пострадали женщины 41 и 73 лет; в с. Садовое Близнюковской громады подверглись острой реакции на стресс женщины 79, 47 и 62 лет; в пос. Золочев получили острую реакцию на стресс 71-летняя женщина и 74-летний мужчина».

По информации Синегубов, в Харькове поврежден автомобиль. 20 августа начальник ХОВА информировал о «прилете» по городу БпЛА «Молния», тогда данных о пострадавших не было.

В целом за сутки по региону ударили две «Молнии», шесть FPV-дронов и 54 БпЛА, тип которых устанавливают. В различных населенных пунктах области повреждены и разрушены частные дома, также в Богодуховском районе пострадал комбайн и 10 гектаров пшеницы, в Изюмском — детский сад, в Дергачах — банк, магазин и аптека.