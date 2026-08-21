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У Харкові поранена жінка, в області загинули дві – Синєгубов про обстріли

Події 08:45   21.08.2026
Оксана Горун
У Харкові поранена жінка, в області загинули дві – Синєгубов про обстріли Наслідки удару БпЛА по селу Леб’яже

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 21 серпня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Постраждалі є в Харкові та двох селищах, у селі Леб’яже – загиблі.

“Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали дев’ять людей, – навів дані Синєгубов. – У м. Харків зазнала поранень 43-річна жінка, гостру реакцію на стрес – 65-річна жінка; у с. Леб’яже Пролісненської громади загинули жінки 66 і 73 років, постраждали жінки 41 і 73 років; у с. Садове Близнюківської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 79, 47 і 62 років; у сел. Золочів отримали гостру реакцію на стрес 71-річна жінка і 74-річний чоловік”.

За інформацією Синєгубова, в Харкові пошкоджена автівка. 20 серпня начальник ХОВА інформував про “приліт” по місту БпЛА “Молния”, тоді даних про постраждалих не було.

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Загалом за добу по регіону вдарили дві “молнии”, шість FPV-дронів та 54 БпЛА, тип яких встановлюють. У різних населених пунктах області пошкоджені та зруйновані приватні будинки, також у Богодухівському районі постраждав комбайн та 10 гектарів пшениці, в Ізюмському – дитячий садок, у Дергачах – банк, магазин та аптека.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 21 серпня повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Постраждалі є в Харкові та двох селищах, у селі Леб’яже – загиблі".