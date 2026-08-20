Live

“Приліт” у Харкові – Синєгубов повідомив про удар БпЛА

Події 17:42   20.08.2026
Оксана Горун
“Приліт” у Харкові – Синєгубов повідомив про удар БпЛА Фото: Anton Petrus

По Харкову ввечері 20 серпня вдарив російський безпілотник. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що поки що звернень по медичну допомогу від мешканців не було.

“За попередньою інформацією, ворог вдарив БпЛА по Київському району Харкова. Встановлюємо обставини атаки. На цю хвилину звернення до медиків не надходили”, – написав Синєгубов.

Перед цим харків’ян попереджали про загрозу атаки “шахеда”.

Моніторингові канали інформували про рух у небі над містом російського реактивного ударного безпілотника. На опублікованих після “прильоту” фото видно дим у районі багатоповерхівок.

Читайте також: “Прильоти” під Москвою: вранці 16 серпня горить найбільший склад Wildberries

Автор: Оксана Горун

Популярно

Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
20.08.2026, 18:35
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026, 15:43
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
20.08.2026, 15:07
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
20.08.2026, 16:12
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
20.08.2026, 17:09
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
20.08.2026, 14:03

Новини за темою:

20.08.2026
Кондиціонери зникали з будинків у Харкові: поліція з’ясувала причину
20.08.2026
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
20.08.2026
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 50 тисяч гривень
20.08.2026
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Приліт” у Харкові – Синєгубов повідомив про удар БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 17:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову ввечері 20 серпня вдарив російський безпілотник. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що поки що звернень по медичну допомогу від мешканців не було".