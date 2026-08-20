“Приліт” у Харкові – Синєгубов повідомив про удар БпЛА

По Харкову ввечері 20 серпня вдарив російський безпілотник. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що поки що звернень по медичну допомогу від мешканців не було.

“За попередньою інформацією, ворог вдарив БпЛА по Київському району Харкова. Встановлюємо обставини атаки. На цю хвилину звернення до медиків не надходили”, – написав Синєгубов.

Перед цим харків’ян попереджали про загрозу атаки “шахеда”.

Моніторингові канали інформували про рух у небі над містом російського реактивного ударного безпілотника. На опублікованих після “прильоту” фото видно дим у районі багатоповерхівок.