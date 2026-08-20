«Прилет» в Харькове — Синегубов сообщил об ударе БпЛА

По Харькову вечером 20 августа ударил российский беспилотник. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пока что обращений за медицинской помощью от жителей не было.

«По предварительной информации, враг ударил БпЛА по Киевскому району Харькова. Устанавливаем обстоятельства атаки. В эту минуту обращения к медикам не поступали», — написал Синегубов.

Перед этим харьковчан предупреждали об угрозе атаки «Шахеда».

Мониторинговые каналы информировал о движении в небе над городом российского реактивного ударного беспилотника. На опубликованных после «прилета» фото виден дым в районе многоэтажек.