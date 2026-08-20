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«Прилет» в Харькове — Синегубов сообщил об ударе БпЛА

Происшествия 17:42   20.08.2026
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове — Синегубов сообщил об ударе БпЛА Фото: Anton Petrus

По Харькову вечером 20 августа ударил российский беспилотник. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пока что обращений за медицинской помощью от жителей не было.

«По предварительной информации, враг ударил БпЛА по Киевскому району Харькова. Устанавливаем обстоятельства атаки. В эту минуту обращения к медикам не поступали», — написал Синегубов.

Перед этим харьковчан предупреждали об угрозе атаки «Шахеда».

Мониторинговые каналы информировал о движении в небе над городом российского реактивного ударного беспилотника. На опубликованных после «прилета» фото виден дым в районе многоэтажек.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 17:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову вечером 20 августа ударил российский беспилотник. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что пока что обращений за медицинской помощью от жителей не было".