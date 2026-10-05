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Двоє людей врятовано з-під завалів, вирують пожежі – Синєгубів про удар КАБами

Події 18:05   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Двоє людей врятовано з-під завалів, вирують пожежі – Синєгубів про удар КАБами Фото: ілюстративне

Масштабні пожежі спалахнули в місцях влучання КАБАми у Слобідському районі. Усі загиблі – чоловіки.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов в ефірі “Єдиних новин”.

Ворог вдарив трьома керованими авіабомбами. Одна з них вдарила біля багатоквартирного житлового будинку, внаслідок якого одна людина загинула на місці. Ще по іншій локації у тому ж районі двоє людей загинули на місці, усі – чоловіки.

За словами Синєгубова, 34 особи отримали поранення, серед них – дитина. Поранення – різного типу і переломи, рвані рани, і середні, і важкі.

“Усім надається вся необхідна медична допомога. Прогнозуємо, що кількість поранених зростатиме в міру ліквідації наслідків і в міру, скажімо так, квартирного, будинкового обходу, який здійснюють наші служби, з метою виявити всіх людей, кому ще потрібно надати медичну допомогу”, – сказав Синєгубов.

За однією з локацій від прямого влучання керованої авіабомби двох людей було врятовано з-під завалів.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнюються тим, на місцях влучань вирує пожежа. На одній локації – майже 2000 кв. м, на іншій – майже 5000 кв. м. Задіяно понад 60 одиниць техніки та понад 100 працівників підрозділів ДСНС.

За словами Синєгубова, постраждали десятки багатоквартирних багатоповерхових будинків, це тисячі вибитих вікон. Усі служби, зокрема волонтерські, будуть задіяні з ліквідації наслідків, із закриття цих віконних отворів.

Водночас Синєгубов повідомив, що попередньо конструктиви житлових будинків не порушені, оскільки керовані авіабомби вдарили поруч, хоча вибухова хвиля була досить потужною. Тому можливо, що відселяти людей буде не потрібно. Але це покажуть експертні дослідження.

На місці розгорнуто всі пункти, де люди можуть звернутися за допомогою та отримати продуктові набори або тимчасові квартири для проживання.

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Нагадаємо, щонайменше трьома КАБами атакували  росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Виникла масштабна пожежа у складських приміщеннях, також бомби зруйнували та пошкодили житлові будинки. Про трьох загиблих внаслідок цієї атаки було відомо станом на 17:00 годин. Кількість постраждалих досягла 53.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 18:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні пожежі спалахнули в місцях влучання КАБАми у Слобідському районі. Усі загиблі – чоловіки.".