Двое человек спасены из-под завалов, бушуют пожары – Синегубов об ударе КАБами

Масштабные пожары разгорелись в местах попадания КАБАми по Слободскому району. Все погибшие — мужчины.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире «Единых новостей».

Враг ударил тремя управляемыми авиабомбами. Одна из них попала возле многоквартирного жилого дома, в результате которого один человек погиб на месте. Еще по другой локации в том же районе два человека погибли на месте, все — мужчины.

По словам Синегубова, 34 человека получили ранения, среди них — ребенок. Ранения — различного типа и переломы, рваные раны, и средней, и тяжелые.

«Всем предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Прогнозируем, что количество раненых будет расти по мере ликвидации последствий и по мере, скажем так, по квартирному, по домовому обходу, который совершают наши службы, с целью выявить всех людей, кому еще нужно оказать медицинскую помощь», — сказал Синегубов.

По одной из локаций от прямого попадания управляемой авиабомбы два человека были спасены из-под завалов.

Поисково-спасательные работы осложняются тем, на местах попаданий бушует пожар. На одной локации — почти 2000 кв. м, на другой — почти 5000 кв. м. Задействовано более 60 единиц техники и более 100 работников подразделений ГСЧС.

По словам Синегубова, несколько часов может занять поиски людей, которые могут находиться под завалами, а также обойти все жилые помещения и убедиться, что всем людям оказана необходимая медицинская помощь.

Пострадали десятки многоквартирных, многоэтажных домов, это тысячи выбитых окон. Все службы, в том числе волонтерские, будут задействованы по ликвидации последствий, по закрытию этих оконных проемов.

Синегубов сообщил, что, предварительно, конструктивы жилых домов не нарушены, поскольку управляемые авиабомбы ударили рядом, хотя взрывная волна была достаточно мощной. Поэтому, возможно, что отселение людей не потребуется. Но будут проведены необходимые экспертные исследования.

На месте развернуты все пункты, где люди могут обратиться за помощью и получить продуктовые наборы или временные квартиры для проживания.

Напомним, по меньшей мере, тремя КАБами атаковали россияне Харьков сегодня днем. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Возник масштабный пожар в складских помещениях, также бомбы разрушили и повредили жилые дома. О трех погибших в результате этой атаки было известно по состоянию на семнадцать часов. К 18:00 число пострадавших достигло 53.