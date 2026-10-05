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У центрі Харкова почали відновлювати фонтан (фото)

Суспільство 16:39   05.10.2026
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова почали відновлювати фонтан (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

У Покровському сквері розпочалися роботи з відновлення трирівневого фонтану, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Фахівці під високим тиском здирають шари старої фарби, повністю очищаючи поверхню багатоярусної споруди. Після завершення цього підготовчого етапу майстри приступлять до безпосереднього відновлення металевих чаш та декоративних елементів. Потім конструкцію покриють шаром захисту від корозії та пофарбують», – розповіли комунальники.

фонтан восстановят в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»
фонтан восстановят в Харькове
Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Нагадаємо, раніше комунальники Харківзеленбуду повідомили, що дослідили технічний стан фонтану у Покровському сквері та виявили чимало проблем. Капітального ремонту потребують гранітні та кам’яні елементи, внутрішні комунікації та форсунки. Нагадаємо, сквер у 2008 році передали в оренду Харківській єпархії УПЦ (Московського патріархату). Проте цього року депутати міськради підтримали рішення розірвати договір. Територію повернули місту.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 16:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Покровському сквері розпочалися роботи з відновлення трирівневого фонтану, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».".