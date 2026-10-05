У центрі Харкова почали відновлювати фонтан (фото)

У Покровському сквері розпочалися роботи з відновлення трирівневого фонтану, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Фахівці під високим тиском здирають шари старої фарби, повністю очищаючи поверхню багатоярусної споруди. Після завершення цього підготовчого етапу майстри приступлять до безпосереднього відновлення металевих чаш та декоративних елементів. Потім конструкцію покриють шаром захисту від корозії та пофарбують», – розповіли комунальники.

Нагадаємо, раніше комунальники Харківзеленбуду повідомили, що дослідили технічний стан фонтану у Покровському сквері та виявили чимало проблем. Капітального ремонту потребують гранітні та кам’яні елементи, внутрішні комунікації та форсунки. Нагадаємо, сквер у 2008 році передали в оренду Харківській єпархії УПЦ (Московського патріархату). Проте цього року депутати міськради підтримали рішення розірвати договір. Територію повернули місту.