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Удар трьома КАБами по Харкову: з’явилися фото та відео з місця

Події 18:14   05.10.2026
Оксана Горун
Удар трьома КАБами по Харкову: з’явилися фото та відео з місця

П’ятеро людей загинули, 53 постраждали, серед постраждалих – троє дітей. Такі дані про наслідки російського авіаудару по Харкову 5 жовтня.

“53 людини постраждали. Серед них — троє дітей: 11-річна дівчинка у важкому стані, 15-річний хлопець у стані середньої тяжкості, 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес”, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про п’ятьох загиблих. Серед них – двоє чоловіків віком 62 роки та 35-річний.

“Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє — внаслідок падіння уламків КАБ”, – написав Синєгубов.

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За даними мера Харкова Ігоря Терехова, тіла ще двох загиблих знайшли під завалами швейного цеху. Їхні дані встановлюють.

“Влучання — у кількох локаціях: по промисловій зоні та поруч із житловою багатоповерхівкою. Руйнування значні. Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів”, – зазначив начальник ХОВА.

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Пошуково-рятувальні роботи на місці “прильотів” тривають – під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, близько 14:45 у Харкові було чути кілька вибухів. По місту вдарили щонайменше три КАБи. “Приліт” – у Слобідському районі.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 18:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятеро людей загинули, 53 постраждали, серед постраждалих – троє дітей. Такі дані про наслідки російського авіаудару по Харкову 5 жовтня".