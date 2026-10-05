Удар трьома КАБами по Харкову: з’явилися фото та відео з місця

П’ятеро людей загинули, 53 постраждали, серед постраждалих – троє дітей. Такі дані про наслідки російського авіаудару по Харкову 5 жовтня.

“53 людини постраждали. Серед них — троє дітей: 11-річна дівчинка у важкому стані, 15-річний хлопець у стані середньої тяжкості, 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес”, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також відомо про п’ятьох загиблих. Серед них – двоє чоловіків віком 62 роки та 35-річний.

“Одна людина загинула безпосередньо в житловому будинку, ще двоє — внаслідок падіння уламків КАБ”, – написав Синєгубов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, тіла ще двох загиблих знайшли під завалами швейного цеху. Їхні дані встановлюють.

“Влучання — у кількох локаціях: по промисловій зоні та поруч із житловою багатоповерхівкою. Руйнування значні. Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить майже 15 тисяч квадратних метрів”, – зазначив начальник ХОВА.

Пошуково-рятувальні роботи на місці “прильотів” тривають – під завалами ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, близько 14:45 у Харкові було чути кілька вибухів. По місту вдарили щонайменше три КАБи. “Приліт” – у Слобідському районі.