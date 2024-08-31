Live
  • Сб 31.08.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня вже 99 – прокуратура

Суспільство 19:49   31.08.2024
Вікторія Яковенко
Постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня вже 99 – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову 30 серпня зросла до 99.

«За медичною допомогою звернулась 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару по Київському району Харкова 30 серпня. Потерпіла отримала вибухову травму, перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться неподалік епіцентру обстрілу», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

За уточненими даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через удари загинули шестеро людей. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.

Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.

31 серпня в Харкові оголосили траур за загиблими. Близько 14:00 31 числа голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що пошуково-рятувальна операція на місці “прильоту” завершена.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня вже 99 – прокуратура
Постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня вже 99 – прокуратура
31.08.2024, 19:49
Вдень до +35: якою буде погода в Харкові та області в перший день осені
Вдень до +35: якою буде погода в Харкові та області в перший день осені
31.08.2024, 20:34
Крім Черкаської Лозової, ФАБ-500 вдарив по Харкову – прокуратура (відео)
Крім Черкаської Лозової, ФАБ-500 вдарив по Харкову – прокуратура (відео)
31.08.2024, 18:36
Понад 180 генераторів отримала Харківщина: як розподілять (відео)
Понад 180 генераторів отримала Харківщина: як розподілять (відео)
31.08.2024, 19:02
Постраждалих у Черкаській Лозовій – 10, серед них – двоє дітей
Постраждалих у Черкаській Лозовій – 10, серед них – двоє дітей
31.08.2024, 17:48
«Давайте по-чесному»: вартість підземних шкіл в Харкові й області від ХАЦ
«Давайте по-чесному»: вартість підземних шкіл в Харкові й області від ХАЦ
31.08.2024, 17:15

Новини за темою:

10:28
Сьогодні у Харкові оголосили траур за жертвами авіаударів 30 серпня – Терехов
08:26
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 32 бої: дані ГШ на ранок
08:20
Генштаб ЗСУ повідомив про авіаудар та бої на Харківщині
18:06
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
14:39
Авіаудар по Золочеву на Харківщині: шість постраждалих, масштабні руйнування

Ви читали новину: «Постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 30 серпня вже 99 – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 19:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по Харкову 30 серпня зросла до 99.".