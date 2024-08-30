Після атаки по Харкову Зеленський знову просить дозвіл бити по аеродромах РФ
Удар, якого не мало бути – так президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку КАБами РФ по Харкову.
«Російський удар по Харкову – просто по людях, по звичайних будинках. Цей удар – російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів», – вкотре звернувся Зеленський до іноземних партнерів.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, КАБ, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 17:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар, якого не мало бути – так президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку КАБами РФ по Харкову.".