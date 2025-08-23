У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)
23 серпня, у День Державного прапора України, підняли найбільший стяг Харківщини.
Як повідомив голова ХОВА Олега Синєгубова, урочисте підняття прапора відбулося спільно з військовими та ветеранами.
На заході були присутні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, голова ХОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов, голова Нацполіції Харківщини Петро Токар та керівник облпрокуратури Аміл Омаров.
«Символ нашої боротьби, віри та Перемоги України!», – написав Синєгубов.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє.
«Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави», – написав Зеленський.
Читайте також: «Наша любов до Харкова – безмежна» – Терехов привітав жителів з Днем міста
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Владимир зеленский, день флага, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 серпня, у День Державного прапора України, підняли найбільший стяг Харківщини.".