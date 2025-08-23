Live
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)

Суспільство 12:06   23.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото) Фото: Олег Синєгубов

23 серпня, у День Державного прапора України, підняли найбільший стяг Харківщини.

Як повідомив голова ХОВА Олега Синєгубова, урочисте підняття прапора відбулося спільно з військовими та ветеранами.

На заході були присутні голова облради Тетяна Єгорова-Луценко, голова ХОВА Олег Синєгубов, мер міста Ігор Терехов, голова Нацполіції Харківщини Петро Токар та керівник облпрокуратури Аміл Омаров.

«Символ нашої боротьби, віри та Перемоги України!», – написав Синєгубов.

День флага в Харькове
Фото: Олег Синєгубов
День флага в Харькове
Фото: Олег Синєгубов

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні важливий день – день однієї з наших найбільш сильних емоцій – відчуття, яке буває, коли ти вдома або коли ти впізнаєш своїх і своє.

«Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів – чоловіків і жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну і, ризикуючи своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави», – написав Зеленський.

Автор: Вікторія Яковенко
У Харкові відзначили День Державного прапора України (фото)
