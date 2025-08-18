Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли України 18 серпня. Зокрема, на удар РФ по Харкову.
«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти», – зазначив президент.
Відео: Володимир Зеленський
Він вважає, що Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля.
«Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва», – підкреслив Зеленський.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 13:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко