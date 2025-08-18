Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов

На місці удару по п’ятиповерхівці в Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п’ятиповерхівці в Індустріальному районі загинули семеро людей. Двоє з них – це діти – 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 20 людей отримали поранення. З-під завалів врятовано двох людей. На місці працюють понад 40 одиниць спецтехніки, більше ніж 140 рятувальників», – уточнив Синєгубов.

Він зазначив: попередньо, під завалами п’ятиповерхівки можуть перебувати ще три людини.

«Йде моніторинг по мобільних телефонах. За нашою інформацією, люди поки що не відповідають. Вони в теорії можуть перебувати під завалами», – розповів Синєгубов.

Також Синєгубов заявив, що по цьому будинку «є питання».

«Є питання в принципі по цьому будинку, процедурі введення його в експлуатацію. Там будуть розбиратися правоохоронні органи. Попередньо, ця будівля була збудована і після того там були рішення суду. Там досить важка і заплутана історія», – сказав голова ХОВА.

У пресслужбі ХОВА уточнили, що в лікарнях наразі перебувають двоє дорослих та 16-річний хлопець. Всі у стані середньої важкості.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.