Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов

Події 12:56   18.08.2025
Вікторія Яковенко
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов Скриншот

На місці удару по п’ятиповерхівці в Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок удару щонайменше чотирьох дронів по п’ятиповерхівці в Індустріальному районі загинули семеро людей. Двоє з них – це діти – 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. 20 людей отримали поранення. З-під завалів врятовано двох людей. На місці працюють понад 40 одиниць спецтехніки, більше ніж 140 рятувальників», – уточнив Синєгубов.

Він зазначив: попередньо, під завалами п’ятиповерхівки можуть перебувати ще три людини.

«Йде моніторинг по мобільних телефонах. За нашою інформацією, люди поки що не відповідають. Вони в теорії можуть перебувати під завалами», – розповів Синєгубов.

Також Синєгубов заявив, що по цьому будинку «є питання».

«Є питання в принципі по цьому будинку, процедурі введення його в експлуатацію. Там будуть розбиратися правоохоронні органи. Попередньо, ця будівля була збудована і після того там були рішення суду. Там досить важка і заплутана історія», – сказав голова ХОВА.

У пресслужбі ХОВА уточнили, що в лікарнях наразі перебувають двоє дорослих та 16-річний хлопець. Всі у стані середньої важкості.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
18.08.2025, 13:33
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
18.08.2025, 13:16
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
18.08.2025, 12:56
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
18.08.2025, 12:36
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
Новини Харкова – головне за 18 серпня: “приліт” у місті, загинули діти
18.08.2025, 14:02
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
Загинули діти, 20 поранених: БпЛА ударили по дому в Харкові (доповнено)
18.08.2025, 14:00

Новини за темою:

13:16
Жінку в Харкові побили та прикували до дерева заради грошей – НПУ
12:56
Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов
12:36
Удари по будинку в Харкові: Терехов показав відео «прильотів»
12:06
Атаки РФ на Харків: скільки будівель пошкоджені, повідомили в мерії
23:37
В Індустріальному районі Харкова – «приліт» ракети: шестеро постраждалих

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще три людини – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 12:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару по п’ятиповерхівці в Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".