Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
На месте удара по пятиэтажке в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате удара по меньшей мере четырех дронов по пятиэтажке в Индустриальном районе погибли семь человек. Двое из них – дети – 1,5-летняя девочка и 16-летний парень. 20 человек получили ранения. Из-под завалов спасены два человека. На месте работают более 40 единиц спецтехники, более 140 спасателей», — уточнил Синегубов.
Он отметил: предварительно, под завалами пятиэтажки могут находиться еще три человека.
«Идет мониторинг по мобильным телефонам. По нашей информации, люди пока не отвечают. Они в теории могут находиться под завалами», – рассказал Синегубов.
Также Синегубов заявил, что по этому дому «есть вопрос».
«Есть вопросы в принципе по этому дому, процедуре ввода его в эксплуатацию. Там будут разбираться правоохранительные органы. Предварительно, это здание было построено и после того там были решения суда. Там довольно трудная и запутанная история», — сказал глава ХОВА.
В пресс-службе ХОВА уточнили, что в больницах находятся двое взрослых и 16-летний парень. Все в состоянии средней тяжести.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, погибли, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара по пятиэтажке в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".