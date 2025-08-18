Live
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов

Происшествия 12:56   18.08.2025
Виктория Яковенко
На месте удара по пятиэтажке в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате удара по меньшей мере четырех дронов по пятиэтажке в Индустриальном районе погибли семь человек. Двое из них – дети – 1,5-летняя девочка и 16-летний парень. 20 человек получили ранения. Из-под завалов спасены два человека. На месте работают более 40 единиц спецтехники, более 140 спасателей», — уточнил Синегубов.

Он отметил: предварительно, под завалами пятиэтажки могут находиться еще три человека.

«Идет мониторинг по мобильным телефонам. По нашей информации, люди пока не отвечают. Они в теории могут находиться под завалами», – рассказал Синегубов.

Также Синегубов заявил, что по этому дому «есть вопрос».

«Есть вопросы в принципе по этому дому, процедуре ввода его в эксплуатацию. Там будут разбираться правоохранительные органы. Предварительно, это здание было построено и после того там были решения суда. Там довольно трудная и запутанная история», — сказал глава ХОВА.

В пресс-службе ХОВА уточнили, что в больницах находятся двое взрослых и 16-летний парень. Все в состоянии средней тяжести.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили по пятиэтажке пятью БпЛА. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о семи погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.

Автор: Виктория Яковенко
