Понад 1380 обстрілів Харківщини зафіксували з початку року: статистика НПУ

Суспільство 12:18   20.03.2026
Вікторія Яковенко
У 2026 році на Харківщині зафіксували вже 1386 ворожих обстрілів, повідомив 19 березня, під час сесії обласної ради, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.

За його даними, внаслідок ударів загинули понад 100 людей.

Також, Токар поінформував, що з початку збройної агресії РФ в регіоні загинули 28 поліцейських, 26 – зникли безвісти, 640 – отримали поранення.

“Якщо взяти за старими мірками, вдумайтесь, майже полк цілий ліквідований поворотними та безповоротними втратами”, – зазначив Токар.

Він також розповів про темпи евакуації на Харківщині. За його даними, з початку року з небезпечних населених пунктів вже вивезли 2702 людини, майже 270 дітей.

“За нашими попередніми підрахунками, ще залишається евакуювати 13 тисяч осіб, з них 212 дітей. Ми вже почали в березні виконувати новий закон, який дозволяє НПУ примусово, без батьків, вилучати дітей та передавати до органів опіки або у служби у справах дітей. Такі прецеденти у нас вже є. Це дуже дієвий механізм”, – заявили у поліції.

Читайте також: Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині

Новини за темою:

12.03.2026
Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули
09.03.2026
Пошуково-рятувальна операція у Київському районі закінчена, та людей шукають
20.02.2026
Двоє поліцейських загинули на Харківщині під час евакуації: авто атакував дрон
16.02.2026
Три дитини загинули, сім – постраждали: чим била РФ по Харківщині за тиждень
14.02.2026
Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС


