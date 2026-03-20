Понад 1380 обстрілів Харківщини зафіксували з початку року: статистика НПУ
У 2026 році на Харківщині зафіксували вже 1386 ворожих обстрілів, повідомив 19 березня, під час сесії обласної ради, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар.
За його даними, внаслідок ударів загинули понад 100 людей.
Також, Токар поінформував, що з початку збройної агресії РФ в регіоні загинули 28 поліцейських, 26 – зникли безвісти, 640 – отримали поранення.
“Якщо взяти за старими мірками, вдумайтесь, майже полк цілий ліквідований поворотними та безповоротними втратами”, – зазначив Токар.
Він також розповів про темпи евакуації на Харківщині. За його даними, з початку року з небезпечних населених пунктів вже вивезли 2702 людини, майже 270 дітей.
“За нашими попередніми підрахунками, ще залишається евакуювати 13 тисяч осіб, з них 212 дітей. Ми вже почали в березні виконувати новий закон, який дозволяє НПУ примусово, без батьків, вилучати дітей та передавати до органів опіки або у служби у справах дітей. Такі прецеденти у нас вже є. Це дуже дієвий механізм”, – заявили у поліції.
Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 12:18;