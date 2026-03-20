Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині 📹

У трьох селах найближчими днями оголосять примусову евакуацію, повідомив МГ “Об’єктив” Віктор Коваленко, начальник Золочівської СВА.

«Є 5 прикордонних старостинських округів, які знаходяться під кордоном безпосередньо, це 53 кілометра. І наразі очікуємо оголошення примусової евакуації. Це села Світличне, Лютівка і це Макарова. Людей ми поставили до відомо, і сім’ї з дітьми розпочали евакуацію. Це примусова», – наголосив Віктор Коваленко.

Натомість обов’язкова евакуація не ставить таких жорстоких вимог. Тож люди, найчастіше літнього віку, пишуть заяви, щоб залишитися на місці.

«Це люди переважно похилого віку. Звісно, ми забезпечили її харчами, гігієною і дровами. Тобто це дуже-дуже важливо», – розповів Коваленко.