РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW
В ISW проаналізували заяви росіян про те, що ЗС РФ нібито окупували населений пункт, розташований на півдні від Борової.
Йдеться про населений пункт Олександрівка. Його ворог відносить до вже окупованих населених пунктів. Проте в Інституті вивчення війни зазначають: ця інформація є хибною, він залишається під контролем ЗСУ.
“17 та 18 березня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська у напрямку Курилівки, Новоосинового та Глушківки. Українська бригада, що діяла на Куп’янському напрямку, 18 березня повідомила про відбиття російського механізованого наступу зі зменшеним взводом, знищивши дві бойові броньовані машини”, – прокоментували аналітики ситуацію на Куп’янському напрямку.
Тим часом ситуація на півночі від Харкова та на Великобурлуцькому напрямку стабільна та без змін, додали в ISW.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 09:28;