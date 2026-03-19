РФ захватили Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW

Украина 09:28   19.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ISW проанализировали заявления россиян о том, что ВС РФ якобы оккупировали населенный пункт, расположенный на юге от Боровой. 

Речь идет о населенном пункте Александровка. Его враг относит к уже оккупированным населенным пунктам. Однако в Институте изучения войны отмечают: эта информация ложная, он остается под контролем ВСУ.

«17 и 18 марта росийские войска атаковали вблизи самого Купянска; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в направлении Куриловки, Новоосиново и Глушковки. Действовавшая на Купянском направлении бригада 18 марта сообщила об отражении российского механизированного наступления с уменьшенным взводом, уничтожив две боевые бронированные машины», – прокомментировали аналитики ситуацию на Купянском направлении.

Тем временем ситуация на севере от Харькова и на Великобурлукском направлении стабильная и без изменений, добавили в ISW.

