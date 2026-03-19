Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины

Утром 19 марта в Генштабе ВСУ рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 14 раз в районе Ветеринарного, Зеленого, Прилипки, Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Охримовки и Бочкового.

Тем временем на Купянщине – СОУ отбили десять атак в сторону Купянска, Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6831 дрон-камикадзе и осуществил 3534 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 110 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: