Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины

Украина 08:15   19.03.2026
Утром 19 марта в Генштабе ВСУ рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 14 раз в районе Ветеринарного, Зеленого, Прилипки, Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Чугуновки, Охримовки и Бочкового.

Тем временем на Купянщине – СОУ отбили десять атак в сторону Купянска, Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 235 боевых столкновений. Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6831 дрон-камикадзе и осуществил 3534 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 110 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: «Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 08:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 марта в Генштабе ВСУ рассказали, где пытался прорваться враг на Харьковщине.".