Семь пожаров бушевали на Харьковщине за сутки, в ГСЧС рассказали причины

В течение суток у спасателей было 27 оперативных выездов. В частности, семь раз – на тушение пожаров, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оккупанты ударили по Чугуевскому району – там начался пожар.

«Вечером в селе Артемовка Печенежской громады Чугуевского района горела крыша складского здания на территории фермерского хозяйства. Поврежден ангар, жилой дом и сельскохозяйственная техника», – отметили в ГСЧС.

Помимо этого, накануне в Ковшаровке Купянского района произошла трагедия – двое мужчин и женщина подорвались на взрывоопасном предмете. Они живы, но получили ранения.