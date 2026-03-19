Семь пожаров бушевали на Харьковщине за сутки, в ГСЧС рассказали причины

Происшествия 07:45   19.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Семь пожаров бушевали на Харьковщине за сутки, в ГСЧС рассказали причины

В течение суток у спасателей было 27 оперативных выездов. В частности, семь раз – на тушение пожаров, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Оккупанты ударили по Чугуевскому району – там начался пожар.

«Вечером в селе Артемовка Печенежской громады Чугуевского района горела крыша складского здания на территории фермерского хозяйства. Поврежден ангар, жилой дом и сельскохозяйственная техника», – отметили в ГСЧС.

Помимо этого, накануне в Ковшаровке Купянского района произошла трагедия – двое мужчин и женщина подорвались на взрывоопасном предмете. Они живы, но получили ранения.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 07:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 27 оперативных выездов. В частности, семь раз – на тушение пожаров, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".