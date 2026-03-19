Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини
Протягом доби в рятувальників було 27 оперативних виїздів. Зокрема сім разів – на гасіння пожеж, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Окупанти вдарили по Чугуївському району – там почалася пожежа.
“Ввечері в селі Артемівка Печенізької громади Чугуївського району горів дах складської будівлі на території фермерського господарства. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку”, – зазначили у ДСНС.
Крім цього, напередодні у Ківшарівці Куп’янського району сталася трагедія – двоє чоловіків та жінка підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Вони живі, але дістали поранення.
Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 07:45;