Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини

Події 07:45   19.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім пожеж вирували на Харківщині за добу, у ДСНС розповіли причини

Протягом доби в рятувальників було 27 оперативних виїздів. Зокрема сім разів – на гасіння пожеж, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Окупанти вдарили по Чугуївському району – там почалася пожежа. 

“Ввечері в селі Артемівка Печенізької громади Чугуївського району горів дах складської будівлі на території фермерського господарства. Пошкоджено ангар, житловий будинок та сільськогосподарську техніку”, – зазначили у ДСНС.

Крім цього, напередодні у Ківшарівці Куп’янського району сталася трагедія – двоє чоловіків та жінка підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Вони живі, але дістали поранення.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 07:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у рятувальникыв було 27 оперативних виїздів. Зокрема сім разів – на гасіння пожеж, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області. ".