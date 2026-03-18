Вода пішла на спад: Синєгубов – про перекриття траси М-03 на Харківщині
Рівень води на підтоплених ділянках Харківської області почав спадати, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання щодо перекриття траси М-03 Київ – Харків у межах міста Ізюм через паводок.
“Дійсно, ми фіксуємо трохи спад води. Звичайно, це виклик для нас, тому що паводки, ось такі весняні, вони є, вони були дещо прогнозовані. Однак поряд із цим у нас є логістика – цивільна та військова”, — зазначив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
За його словами, основні переправи в регіоні лишаються зруйнованими, тому й облаштовують тимчасові, які не витримують великого надходження води. Синєгубов наголосив, що логістику намагаються налагодити оперативно. Особливу увагу приділяють роботі ДСНС та «екстренки», а також пересуванню військових.
Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», 13 березня на трасі М-03 у межах Ізюма тимчасово перекрили рух на км 626+260 через підтоплення тимчасової дерев’яної переправи. Рішення ухвалили задля безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям.
Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, паводок;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 18:45;