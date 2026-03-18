Вода пошла на спад: Синегубов — о перекрытии трассы М-03 на Харьковщине

Записано 18:45   18.03.2026
Елена Нагорная
Вода пошла на спад: Синегубов — о перекрытии трассы М-03 на Харьковщине

Уровень воды на подтопленных участках Харьковской области начал спадать, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос о перекрытии трассы М-03 Киев – Харьков в пределах города Изюм из-за паводка.

«Действительно, мы фиксируем небольшой спад воды. Конечно, это вызов для нас, потому что весенние паводки есть, они были в некоторой степени прогнозируемы. Однако наряду с этим у нас есть логистика — гражданская и военная», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По его словам, основные переправы в регионе остаются разрушенными, поэтому и обустраивают временные, которые не выдерживают большого притока воды. Синегубов подчеркнул, что логистику пытаются наладить оперативно. Особое внимание уделяют работе ГСЧС и «экстренки», а также передвижению военных.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 13 марта на трассе М-03 в пределах Изюма временно перекрыли движение на км 626+260 из-за подтопления временной деревянной переправы. Решение приняли в целях безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Читайте также: Какова ситуация с подтоплениями на Харьковщине — оперативная информация ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 18:45;

