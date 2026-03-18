Вода пошла на спад: Синегубов — о перекрытии трассы М-03 на Харьковщине
Уровень воды на подтопленных участках Харьковской области начал спадать, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос о перекрытии трассы М-03 Киев – Харьков в пределах города Изюм из-за паводка.
«Действительно, мы фиксируем небольшой спад воды. Конечно, это вызов для нас, потому что весенние паводки есть, они были в некоторой степени прогнозируемы. Однако наряду с этим у нас есть логистика — гражданская и военная», — отметил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
По его словам, основные переправы в регионе остаются разрушенными, поэтому и обустраивают временные, которые не выдерживают большого притока воды. Синегубов подчеркнул, что логистику пытаются наладить оперативно. Особое внимание уделяют работе ГСЧС и «экстренки», а также передвижению военных.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», 13 марта на трассе М-03 в пределах Изюма временно перекрыли движение на км 626+260 из-за подтопления временной деревянной переправы. Решение приняли в целях безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Новости по теме:
Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, паводок
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Вода пошла на спад: Синегубов — о перекрытии трассы М-03 на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 18:45;