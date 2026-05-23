FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах

Окружную Харькова закрыли из-за FPV-дронов. Генштаб РФ углубил виртуальное наступление. Бои идут с переменным успехом – в обзоре медиагруппы «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Российских атак в Харьковской области стало меньше. В течение недели в сводках Генштаба были сообщения о 10 – 15 боях в сутки. Карта фронта остается практически неизменной. Лишь в пограничьи неподалеку от Волчанска аналитики DeepState обозначили новый небольшой контролируемый россиянами клочок территории. Раньше там была серая зона. В то же время в сводках российского Генштаба идет масштабное виртуальное наступление.

Герасимов «освободил» Боровую ртом

«Развивают наступление в западном направлении от Купянска – в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Освободили населенный пункт Боровая», — заявил Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ.

Такое откровенное вранье начальника российского Генштаба поразило даже опытных «z-военкоров». В оккупантском сегменте телеграмма произошел настоящий взрыв эмоций: от злости и разочарования до откровенного издевательства над командованием вооруженных сил РФ. Дополнительно усугубила ситуацию бестолковая попытка военных доказать, что Боровая «освобождена». В телеграмм-канале «Оперативный простор» опубликовали видео, которое должно расставить точки над І. И расставило, но совсем не так, как того хотели Герасимов и компания.

«Как тут же определили твиттерские осинтеры, которые на таких трюках собаку съели, прославленная 4-я гвардейская кантемировская танковая дивизия опять взяла село Коломыйчиха Луганской области, которое оккупировано с 2022 года, и находится в 25 км от Боровой», — прокомментировал Майкл Наки, российский журналист и иноагент.

«Продолжается активное давление, в том числе, в районе Боровой – к северу от Лимана. Хотя там россияне вообще максимально заврались по поводу собственных успехов. Я смотрел на карту, которую публикует в них ресурс «Рыбарь». Она не совпадает с действительностью вообще. Если вы ее просто положите рядом с картой DeepState, то вы увидите, что они там перестали совпадать даже в мелочах», отметил Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил.

Заявленные российским Генштабом успехи не только не коррелируют с картами украинских аналитиков и Института американского изучения войны. Они перестали совпадать даже с большинством карт, производимых российскими ресурсами. Один из «z-каналов» прокомментировал ситуацию следующим образом: «Скоро по отчетам Харьков возьмем». И такое заявление уже не кажется абсолютной шуткой. Вполне возможно, что командование оккупантов изобрело и сейчас испытывает единственный доступный способ «освободить Харьков». А именно – создание виртуальной информационной реальности. Оно ощутимо началось с так называемого «освобождения КупЯнска», потом распространилось на Купянск-Узловой, дошло до Боровой. Так действительно до Харькова недалеко. Особенно – на фоне непрерывных попыток российского руководства перекрыть своему населению доступ к любым альтернативным источникам информации. Отключен интернет, заблокированы мессенджеры и соцсети. Похоже, так и смотрится «победа», которую готовят для россиян.

Любой успех

Фантастические отчеты об успехах армия РФ сопровождает попытками достичь любого реального продвижения. Сейчас в Харьковской области это в основном сводится к мероприятию захватчиков в серую зону вдоль границы. Именно такой фрагмент карты DeepState покраснел в районе Волчанска.

«Когда русские открывали Волчанское направление, я думаю, они даже не думали, что здесь будет для них вот такой коллапс. И именно потому, чтобы как-то придать в информационном пространстве какое-то значение событиям возле Волчанска, придать какое-то значение потому, что они там что-то делают очень важное, у них есть какие-то успехи, они приводили к этому углублению от границы в серой зоне, хотя они имели возможность это сделать всегда. Почему именно сейчас опять же повторюсь, чтобы придать какое-то значение тем событиям, которые происходят именно уже за двухлетний срок их Волчанской операции. Пока оккупанты лезут в приграничье под Волчанском, Силы обороны выбивают их из приграничья на Великобурлукском направлении», — отметил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель.

«Довольно положительная динамика на Великобурлукском направлении, где россиян фактически прижали к границе, где россияне потеряли два населенных пункта за последний месяц. Собственно, потеряли Отрадное, мы об этом сообщали. И, скажем так, Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который у него был где-то год назад – до того, как россияне смогли создать там определенную зону контроля», — заявил Виктор Трегубов, спикер Группировки объединенных сил.

FPV станут реальностью Харькова

Угроза российских FPV-дронов становится реальностью, с которой придется жить харьковчанам.

«По кольцевой дороге были попадания. К сожалению, есть и погибшие, раненые люди, разбитые автомобили», — сообщил Игорь Терехов, мэр Харькова.

До четверга, 21 мая, было всего несколько случаев, когда FPV добирались до Харькова. Но в этот раз речь идет о массированной атаке. Харьковская областная прокуратура заявила: было по меньшей мере пять FPV. И они атаковали повторно: сначала попали в фуру, убив водителя. Далее – в автомобиль полицейских, прибывших на место. В тот же день мониторинговые каналы еще несколько раз предупреждали об угрозе FPV жители Харькова. В настоящее время часть окружной дороги закрыта для движения.

Речь идет об участке от Экопарка до Северной Салтовки. Соответственно, угроза вполне реальна для жителей северных районов города, находящихся рядом с перекрытой кольцевой. Затяжка Харьковщины антидроновыми сетками продолжается.

«У нас есть планы, это сотни километров, фактически тысячи уже сделали, а сотни километров еще там в планах. И появляются новые маршруты – и на севере нашей территории, и на северо-восточном, на Волчанском направлении, и на Купянском, на Изюмском направлениях. Мы должны обеспечить максимально безопасную гражданскую логистику, прежде всего, перемещение наших людей. Потому что эти маршруты они еще эвакуационные, у нас эвакуация продолжается, мы спасаем своих людей, должны делать все возможное, чтобы эти маршруты были максимально безопасными», — Олег Синегубов, начальник ХОВА.

Однако, как показала практика, присутствующие на окружной сетки не являются панацеей. Поэтому харьковчанам теперь нужно реагировать не только на предупреждение о «шахедах» и «молниях», но и на угрозу FPV – маленьких, но смертельно опасных.