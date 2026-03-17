Какова ситуация с подтоплениями на Харьковщине — оперативная информация ГСЧС

Ситуация с подтоплениями в Харьковской области нормализовалась. На минувшей неделе спасатели несколько раз выезжали по таким заявкам, но массовых обращений не поступало.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его словам, случаи подтоплений фиксировали преимущественно в населенных пунктах Изюмского района. В то же время он подчеркнул, что на данный момент ситуация нормализовалась.

«Сейчас ситуация нормализовалась, но мы будем мониторить ее. Если возникнет необходимость привлечения сотрудников и подразделений ГСЧС для помощи коммунальным службам, то ГСЧС будет привлечено», — отметил Василенко.

Напомним, 4 марта глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что с начала года на Харьковщине было зафиксировано подтопление более 360 домов. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Изюмском районе. В громадах принимали меры для обеспечения работы дренажных систем и каналов. Также пострадавшие жители начали получать денежные компенсации по местным программам.