Подорвался мужчина, горели сухостои и предприятие – ГСЧС о сутках в регионе
За сутки на Харьковщине бушевали 14 пожаров, три из них возникли в Харькове и Харьковском районе из-за российских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС.
Так днем после удара БпЛА начался пожар на предприятии в Мерефе – загорелась крыша здания на площади 100 квадратных метров. А ночью пылал частный дом в Рогани. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
«В результате бытового пожара пострадал 1 человек. Пожар произошел в поселке Лимановка Лозовского района, пострадала женщина, 1973 года рождения. В комнате частного дома горели домашние вещи на площади шесть кв. Причина возгорания попадания малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – отметили в ГСЧС.
Также 16 марта на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина 1964 года рождения. Он погиб на месте, трагедия произошла в селе Малые Проходы Дергачевской громады.
«За сутки ликвидировано пять пожаров в природных экосистемах на общей площади более шести гектаров. Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъято и обезврежено 64 единицы взрывоопасных предметов», – добавили спасатели.
• Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 07:31;