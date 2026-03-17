Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні

Події 07:31   17.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині вирували 14 пожеж, три з них виникли в Харкові та Харківському районі через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Так вдень після удару БпЛА почалася пожежа на підприємстві в Мерефі – загорівся дах будівлі на площі 100 квадратних метрів. А вночі палав приватний будинок у Рогані. В обох випадках обійшлося без потерпілих.

“Внаслідок побутової пожежі постраждала 1 людина. Пожежа сталася в селищі Лиманівка Лозівського району, постраждала жінка, 1973 року народження. В кімнаті приватного будинку горіли домашні речі на площі 6 м кв. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – зазначили у ДСНС.

Також 16 березня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1964 року народження. Він загинув на місці, трагедія сталася в селі Малі Проходи Дергачівської громади.

За добу ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад шість га. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів “, – додали рятувальники.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 07:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині вирували 14 пожеж, три з них виникли в Харкові та Харківському районі через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС.".