Навів останній аргумент: чоловік пляшкою розбив голову приятелю у Харкові

Події 21:05   16.03.2026
Оксана Якушко
У Салтівському районі Харкова під час розпивання алкоголю чоловік пляшкою розбив голову опоненту у суперечці, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у гуртожитку – там виявили чоловіка без свідомості та із розбитою головою. Слідчі встановили, що напередодні ввечері троє чоловіків у кімнаті гуртожитку розпивали алкогольні напої. Двоє посперечалися. Зловмисник кілька разів ударив пустою пляшкою з під горілки по голові свого приятеля, внаслідок чого останній втратив свідомість.

Правоохоронці розшукали і затримали 61-річного чоловіка і повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

Читайте також: Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня

  Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 21:05;

