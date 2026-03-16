Навів останній аргумент: чоловік пляшкою розбив голову приятелю у Харкові
У Салтівському районі Харкова під час розпивання алкоголю чоловік пляшкою розбив голову опоненту у суперечці, повідомляє Нацполіція.
Інцидент стався у гуртожитку – там виявили чоловіка без свідомості та із розбитою головою. Слідчі встановили, що напередодні ввечері троє чоловіків у кімнаті гуртожитку розпивали алкогольні напої. Двоє посперечалися. Зловмисник кілька разів ударив пустою пляшкою з під горілки по голові свого приятеля, внаслідок чого останній втратив свідомість.
Правоохоронці розшукали і затримали 61-річного чоловіка і повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 21:05;