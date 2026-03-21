Торгували без ліцензії: 324 літри алкоголю вилучили з магазину на Харківщині
У магазині в селі Березівка торгували алкоголем без ліцензії, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці загалом вилучили 324 літри алкоголю (243 літри пива та 81 літр слабоалкогольних напоїв).
“Під час перевірки поліцейські офіцери громади спільно з працівниками ювенальної превенції встановили порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями. Реалізація алкогольних напоїв здійснювалася без наявності відповідної ліцензії. Крім того, зафіксовано порушення порядку провадження господарської діяльності”, – зазначили у поліції.
Копи склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) та ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.
Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці «накрили» підпільний цех з незаконного виготовлення сигарет. За даними Нацполіції України, бізнес організували двоє братів. Вони залучили й інших осіб. Загалом, уточнили в Харківській обласній прокуратурі, підозрюють шість мешканців Люботина.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, магазин, поліція, торговля, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Торгували без ліцензії: 324 літри алкоголю вилучили з магазину на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 15:39;