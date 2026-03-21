Торгували без ліцензії: 324 літри алкоголю вилучили з магазину на Харківщині

У магазині в селі Березівка торгували алкоголем без ліцензії, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Правоохоронці загалом вилучили 324 літри алкоголю (243 літри пива та 81 літр слабоалкогольних напоїв).

“Під час перевірки поліцейські офіцери громади спільно з працівниками ювенальної превенції встановили порушення правил торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями. Реалізація алкогольних напоїв здійснювалася без наявності відповідної ліцензії. Крім того, зафіксовано порушення порядку провадження господарської діяльності”, – зазначили у поліції.

Копи склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) та ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці «накрили» підпільний цех з незаконного виготовлення сигарет. За даними Нацполіції України, бізнес організували двоє братів. Вони залучили й інших осіб. Загалом, уточнили в Харківській обласній прокуратурі, підозрюють шість мешканців Люботина.