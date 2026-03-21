Торговали без лицензии: 324 литра алкоголя изъяли из магазина на Харьковщине
В магазине в селе Березовка торговали алкоголем без лицензии, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Правоохранители изъяли 324 литра алкоголя (243 литра пива и 81 литр слабоалкогольных напитков).
«При проверке полицейские офицеры громады совместно с работниками ювенальной превенции установили нарушение правил торговли пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками. Реализация алкогольных напитков осуществлялась без наличия соответствующей лицензии. Кроме того, зафиксировано нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», — отметили в полиции.
Копы составили административные протоколы по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители «накрыли» подпольный цех по незаконному изготовлению сигарет. По данным Нацполиции Украины, бизнес организовали два брата. Они привлекли и других. В общем, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, подозревают шесть жителей Люботина.
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Торговали без лицензии: 324 литра алкоголя изъяли из магазина на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 15:39;