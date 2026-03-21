Торговали без лицензии: 324 литра алкоголя изъяли из магазина на Харьковщине

В магазине в селе Березовка торговали алкоголем без лицензии, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. Правоохранители изъяли 324 литра алкоголя (243 литра пива и 81 литр слабоалкогольных напитков).

«При проверке полицейские офицеры громады совместно с работниками ювенальной превенции установили нарушение правил торговли пивом, алкогольными и слабоалкогольными напитками. Реализация алкогольных напитков осуществлялась без наличия соответствующей лицензии. Кроме того, зафиксировано нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», — отметили в полиции.

Копы составили административные протоколы по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) и ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители «накрыли» подпольный цех по незаконному изготовлению сигарет. По данным Нацполиции Украины, бизнес организовали два брата. Они привлекли и других. В общем, уточнили в Харьковской областной прокуратуре, подозревают шесть жителей Люботина.