Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь

В начале июня правоохранители Чугуевского района получили сообщение о попытке самоубийства 14-летнего парня.

«В ходе проверки правоохранители установили, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок парень объяснил тем, что употреблял алкоголь. Ювенальные полицейские совместно с офицерами Чкаловской громады выяснили, что парень купил алкогольные напитки в одном из местных магазинов», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, в том же магазине продали слабоалкогольные напитки и сигареты девочкам 13 и 16 лет, зафиксировали правоохранители.

На продавцов составили административные материалы за нарушение норм законодательства о запрете продажи алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.