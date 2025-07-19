Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь
В начале июня правоохранители Чугуевского района получили сообщение о попытке самоубийства 14-летнего парня.
«В ходе проверки правоохранители установили, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок парень объяснил тем, что употреблял алкоголь. Ювенальные полицейские совместно с офицерами Чкаловской громады выяснили, что парень купил алкогольные напитки в одном из местных магазинов», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме того, в том же магазине продали слабоалкогольные напитки и сигареты девочкам 13 и 16 лет, зафиксировали правоохранители.
На продавцов составили административные материалы за нарушение норм законодательства о запрете продажи алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкоголь, подросток, полиция, самоубийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале июня правоохранители Чугуевского района получили сообщение о попытке самоубийства 14-летнего парня. ".