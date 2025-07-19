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Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь

Происшествия 12:42   19.07.2025
Виктория Яковенко
Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь Фото: ГУНП в Харьковской области

В начале июня правоохранители Чугуевского района получили сообщение о попытке самоубийства 14-летнего парня. 

«В ходе проверки правоохранители установили, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок парень объяснил тем, что употреблял алкоголь. Ювенальные полицейские совместно с офицерами Чкаловской громады выяснили, что парень купил алкогольные напитки в одном из местных магазинов», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, в том же магазине продали слабоалкогольные напитки и сигареты девочкам 13 и 16 лет, зафиксировали правоохранители.

На продавцов составили административные материалы за нарушение норм законодательства о запрете продажи алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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Автор: Виктория Яковенко
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Пьяный подросток на Харьковщине хотел покончить с собой: кто продал алкоголь
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19.07.2025, 12:42

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2025 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале июня правоохранители Чугуевского района получили сообщение о попытке самоубийства 14-летнего парня. ".