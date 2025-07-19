П’яний підліток на Харківщині хотів скоїти самогубство: хто продав алкоголь
На початку червня правоохоронці Чугуївського району отримали повідомлення про спробу самогубства 14-річного хлопця.
«У ході перевірки правоохоронці встановили, що підліток перебував у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що вживав алкоголь. Ювенальні поліцейські спільно з офіцерами Чкалівської громади з’ясували, що хлопець придбав алкогольні напої в одному з місцевих магазинів», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Крім цього, у тому ж магазині продали слабоалкогольні напоїв та сигарети дівчатам 13 та 16 років, зафіксували правоохоронці.
На продавчинь склали адміністративні матеріали за порушення норм законодавства щодо заборони продажу алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18-річного віку.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку червня правоохоронці Чугуївського району отримали повідомлення про спробу самогубства 14-річного хлопця.".