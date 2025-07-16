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Поки мати спала: дитину в Харкові врятували від падіння з вікна патрульні 📹

Події 19:01   16.07.2025
Оксана Горун
Поки мати спала: дитину в Харкові врятували від падіння з вікна патрульні 📹 Ілюстративне фото

Патрульна поліція опублікувала відео рятувальної операції, яку провели в одній із багатоповерхівок у Харкові.

На підвіконня вікна на шостому поверсі залізла маленька дівчинка. Її помітили у вікні сусіди – і викликали поліцію. Патрульні та рятувальники не були впевнені, чи є й у квартирі мати дитини та що з нею. Тому вирішили зламати двері.

Як виявилось, мама дівчинки заснула.

“Патрульні разом із рятувальниками негайно відреагували: швидко потрапили до квартири, зняли дитину з підвіконня та привели до тями жінку. На щастя, усе обійшлося”, — прокоментували у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

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Поліціянти нагадали, що відчинені вікна – це небезпека для дітей. Тому батькам завжди необхідно дотримуватися таких правил:

❗️ Не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;
❗️ Встановіть засоби дитячого захисту, що унеможливлюють відчинення вікон;
❗️ Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;
❗️ Пам’ятайте, що москітні сітки не витримують ваги дитини;
❗️ Провітрюйте приміщення кватирками, пластикові вікна відкривайте у відкидному положенні;
❗️ Пояснюйте дітям небезпеку відчинених вікон;
❗️ Виходячи з кімнати навіть на кілька хвилин, — зачиняйте вікна.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 19:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція опублікувала відео рятувальної операції, яку провели в одній із багатоповерхівок у Харкові".