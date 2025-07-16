Поки мати спала: дитину в Харкові врятували від падіння з вікна патрульні 📹

Патрульна поліція опублікувала відео рятувальної операції, яку провели в одній із багатоповерхівок у Харкові.

На підвіконня вікна на шостому поверсі залізла маленька дівчинка. Її помітили у вікні сусіди – і викликали поліцію. Патрульні та рятувальники не були впевнені, чи є й у квартирі мати дитини та що з нею. Тому вирішили зламати двері.

Як виявилось, мама дівчинки заснула.

“Патрульні разом із рятувальниками негайно відреагували: швидко потрапили до квартири, зняли дитину з підвіконня та привели до тями жінку. На щастя, усе обійшлося”, — прокоментували у пресслужбі Патрульної поліції Харківської області.

Поліціянти нагадали, що відчинені вікна – це небезпека для дітей. Тому батькам завжди необхідно дотримуватися таких правил:

❗️ Не грайтеся з дитиною на підвіконні, не дозволяйте їй сидіти на ньому;

❗️ Встановіть засоби дитячого захисту, що унеможливлюють відчинення вікон;

❗️ Не ставте біля вікон меблі, щоб дитина не змогла вилізти на підвіконня;

❗️ Пам’ятайте, що москітні сітки не витримують ваги дитини;

❗️ Провітрюйте приміщення кватирками, пластикові вікна відкривайте у відкидному положенні;

❗️ Пояснюйте дітям небезпеку відчинених вікон;

❗️ Виходячи з кімнати навіть на кілька хвилин, — зачиняйте вікна.