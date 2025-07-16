Пока мать спала: ребенка в Харькове спасли от падения из окна патрульные 📹

Патрульная полиция опубликовала видео спасательной операции, которую провели в одной из многоэтажек в Харькове.

На подоконник окна на шестом этаже забралась маленькая девочка. Ее заметили в окне соседи — и вызвали полицию. Патрульные и спасатели не были уверены, есть и в квартире мать ребенка и что с ней. Поэтому приняли решение взломать дверь.

Как оказалось, мама девочки заснула.

«Патрульные вместе со спасателями немедленно отреагировали: быстро попали в квартиру, сняли ребенка с подоконника и привели в сознание женщину. К счастью, все обошлось», — прокомментировали в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские напомнили, что открытые окна — это опасность для детей. Поэтому родителям всегда необходимо соблюдать следующие правила:

❗️ Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте ему сидеть на нем;

❗️ Установите средства детской защиты, исключающие возможность открытия окон;

❗️ Не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;

❗️ Помните, что москитные сетки не выдерживают вес ребенка;

❗️ Проветривайте помещение форточками, пластиковые окна открывайте в откидном положении;

❗️ Объясняйте детям опасность открытых окон;

❗️Выходя из комнаты даже на несколько минут, закрывайте окна.