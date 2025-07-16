Пока мать спала: ребенка в Харькове спасли от падения из окна патрульные 📹
Патрульная полиция опубликовала видео спасательной операции, которую провели в одной из многоэтажек в Харькове.
На подоконник окна на шестом этаже забралась маленькая девочка. Ее заметили в окне соседи — и вызвали полицию. Патрульные и спасатели не были уверены, есть и в квартире мать ребенка и что с ней. Поэтому приняли решение взломать дверь.
Как оказалось, мама девочки заснула.
«Патрульные вместе со спасателями немедленно отреагировали: быстро попали в квартиру, сняли ребенка с подоконника и привели в сознание женщину. К счастью, все обошлось», — прокомментировали в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
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Полицейские напомнили, что открытые окна — это опасность для детей. Поэтому родителям всегда необходимо соблюдать следующие правила:
❗️ Не играйте с ребенком на подоконнике, не позволяйте ему сидеть на нем;
❗️ Установите средства детской защиты, исключающие возможность открытия окон;
❗️ Не ставьте у окон мебель, чтобы ребенок не смог вылезть на подоконник;
❗️ Помните, что москитные сетки не выдерживают вес ребенка;
❗️ Проветривайте помещение форточками, пластиковые окна открывайте в откидном положении;
❗️ Объясняйте детям опасность открытых окон;
❗️Выходя из комнаты даже на несколько минут, закрывайте окна.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 19:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция опубликовала видео спасательной операции, которую провели в одной из многоэтажек в Харькове".