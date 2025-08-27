Tesla по встречной полосе ездила по улицам Харькова (видео)

Копы разыскали фигурантов скандальных видео, которые вызывающе нарушали ПДД на улицах Харькова, сообщает патрульная полиция.

На днях инспекторы патрульной полиции исследовали очередные видео из интернета, где водители нарушают ПДД, ставя под угрозу свою жизнь и безопасность других участников движения.

Копы разыскали и привлекли к ответственности водителей автомобилей Honda, Nissan, BMW и Toyota, которые проехали регулируемый перекресток, проигнорировав красный сигнал светофора. Во всех случаях водители получили штраф.

Также копы разыскали и привлекли к ответственности водителя автомобиля Tesla, который двигался по магистрали, но не выполнил требования дорожной разметки и выехал на встречную полосу. На гражданина полицейские составили административное постановление.