Tesla по зустрічній смузі їздила вулицями Харкова (відео)
Копи розшукали фігурантів скандальних відео, які зухвало порушували правил дорожнього руху на вулицях Харкова, повідомляє патрульна поліція.
Днями інспектори патрульної поліції дослідили чергові відео з інтернету, де водії порушують ПДР, ставлячи під загрозу своє життя й безпеку інших учасників руху.
Копи розшукали та притягнули до відповідальності водіїв авто Honda, Nissan, BMW та Toyota, які проїхали регульоване перехрестя, проігнорувавши червоний сигнал світлофора. В усіх випадках водії отримали штраф.
Також копи розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Tesla, який рухався по магістралі, але не виконав вимоги дорожньої розмітки і виїхав на зустрічну смугу. На громадянина поліціянти склали адміністративну постанову.
27 Серпня 2025 в 19:40
