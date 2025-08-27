Tesla по зустрічній смузі їздила вулицями Харкова (відео)

Live
Події 19:40   27.08.2025
Оксана Якушко
Копи розшукали фігурантів скандальних відео, які зухвало порушували правил дорожнього руху на вулицях Харкова, повідомляє патрульна поліція.

Днями інспектори патрульної поліції дослідили чергові відео з інтернету, де водії порушують ПДР, ставлячи під загрозу своє життя й безпеку інших учасників руху.

Копи розшукали та притягнули до відповідальності водіїв авто Honda, Nissan, BMW та Toyota, які проїхали регульоване перехрестя, проігнорувавши червоний сигнал світлофора. В усіх випадках водії отримали штраф.

Також копи розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Tesla, який рухався по магістралі, але не виконав вимоги дорожньої розмітки і виїхав на зустрічну смугу. На громадянина поліціянти склали адміністративну постанову.

