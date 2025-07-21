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Патрульні в Харкові розшукали трьох героїв соцмереж (відео)

Суспільство 16:16   21.07.2025
Оксана Горун
Патрульні в Харкові розшукали трьох героїв соцмереж (відео) Скриншот

Безкарно проїхати на червоний у Харкові не вдалося водіям Nissan та Volkswagen. Їх і лихача, який обганяв трамвай зліва, зняли відеореєстратори сусідніх автівок.

“У мережі інтернет з’являються чергові відео, на яких водії ігнорують правила дорожнього руху, наражаючи на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху. Ми оперативно встановлюємо осіб, які вчиняють такі правопорушення, і складаємо відповідні адміністративні матеріали”, — повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Цього разу не вдалося пролетіти на червоний і не отримати штраф двом водіям. Один проїхав пішохідний перехід, як тільки люди, які переходили, зайшли на тротуар, не чекаючи дозвільного сигналу світлофора. Другий – пролетів перехрестя, ігноруючи заборонний сигнал, та ще й рухаючись трамвайними рейками.

“Поліцейські притягнули керманичів до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП”, – зазначили в патрульній поліції.

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Також знайшли водія автомобіля “Grand Move”, який обганяв трамвай, що стоїть на зупинці, по коліях зліва. Він сплачуватиме штраф за порушення правил обгону та зустрічного роз’їзду.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 16:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безкарно проїхати на червоний у Харкові не вдалося водіям Nissan та Volkswagen. Їх і лихача, який обганяв трамвай зліва, зняли відеореєстратори сусідніх автівок".