Патрульные в Харькове разыскали трех героев соцсетей (видео)

Безнаказанно проехать на красный в Харькове не удалось водителям Nissan и Volkswagen. Их и лихача, обгонявшего трамвай слева, сняли видеорегистраторы соседних автомобилей.

«В сети интернет появляются очередные видео, на которых водители игнорируют правила дорожного движения, подвергая опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Мы оперативно устанавливаем лиц, совершающих такие правонарушения и составляем соответствующие административные материалы», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

На сей раз не удалось пролететь на красный и не получить штраф двум водителям. Один проехал пешеходный переход, как только переходившие люди зашли на тротуар, не дожидаясь разрешительного сигнала светофора. Второй — пролетел перекресток, игнорируя запрещающий сигнал, да еще и двигаясь по трамвайным рельсам.

«Полицейские привлекли водителей к административной ответственности по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП», — отметили в патрульной полиции.

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Также нашли водителя автомобиля «Grand Move», который обгонял стоящий на остановке трамвай, по путям слева. Он будет платить штраф за нарушение правил обгона и встречного разъезда.