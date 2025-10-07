Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)

Live
Події 20:55   07.10.2025
Оксана Якушко
Водіїв, що потрапили на відео в інтернеті через зухвалі порушення правил дорожнього руху, оштрафовано, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Днями копи розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Honda, що їздив вулицями Харкова, ігноруючи дорожню розмітку, та навіть виїжджав на зустрічну смугу руху. На кермувальника патрульні поліцейські склали адміністративну постанову за порушення вимог дорожніх знаків і розмітки проїзної частини доріг.

Ще копи розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Lexus та DAF. Ці кермувальники відзначилися тим, що проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора. На обох водіїв склали адміністративні постанови за проїзд на заборонний сигнал світлофора.

Відео: Патрульна поліція Харківської області

Читайте також: Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів

Автор: Оксана Якушко
