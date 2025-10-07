Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)
Водіїв, що потрапили на відео в інтернеті через зухвалі порушення правил дорожнього руху, оштрафовано, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Днями копи розшукали та притягнули до відповідальності водія автомобіля Honda, що їздив вулицями Харкова, ігноруючи дорожню розмітку, та навіть виїжджав на зустрічну смугу руху. На кермувальника патрульні поліцейські склали адміністративну постанову за порушення вимог дорожніх знаків і розмітки проїзної частини доріг.
Ще копи розшукали та притягнули до відповідальності водіїв автомобілів Lexus та DAF. Ці кермувальники відзначилися тим, що проїхали на заборонний червоний сигнал світлофора. На обох водіїв склали адміністративні постанови за проїзд на заборонний сигнал світлофора.
Відео: Патрульна поліція Харківської області
Читайте також: Рейди на ринках Харкова та області: де виявили свіжу рибу без документів
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: водій, нарушение ПДД, патрульна поліція Харківської області, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Водія Lexus, що ганяв на червоне світло у Харкові, розшукали (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 20:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водіїв, що потрапили на відео в інтернеті через зухвалі порушення правил дорожнього руху, оштрафовано, повідомляє патрульна поліція Харківської області.".