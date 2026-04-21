Підозру отримав водій на Харківщині, який проігнорував рішення суду
Ще наприкінці березня копи зупинили для перевірки авто у Наталінській громаді, передають у ГУ Нацполіції на Харківщині.
Під час перевірки виявилося, що раніше суд заборонив 21-річному водієві сідати за кермо. Попри це, хлопець все ж таки продовжив розсікати на авто.
“Під час перевірки з’ясувалося, що раніше чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на визначений судом строк. Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.
- Категорії: Україна; Теги: Берестинский район, водій, поліція, суд, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 11:45;