Підозру отримав водій на Харківщині, який проігнорував рішення суду

Ще наприкінці березня копи зупинили для перевірки авто у Наталінській громаді, передають у ГУ Нацполіції на Харківщині.

Під час перевірки виявилося, що раніше суд заборонив 21-річному водієві сідати за кермо. Попри це, хлопець все ж таки продовжив розсікати на авто.

“Під час перевірки з’ясувалося, що раніше чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на визначений судом строк. Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України”, – додали в поліції.