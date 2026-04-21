Подозрение получил водитель на Харьковщине, проигнорировавший решение суда

Еще в конце марта копы остановили для проверки авто в Наталинской громаде, передают в ГУ Нацполиции на Харьковщине.

Во время проверки оказалось, что ранее суд запретил 21-летнему водителю садиться за руль. Не смотря на это, парень все же продолжил рассекать на авто.

«В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и лишен права управления на определенный судом срок. Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.