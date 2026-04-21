В Саржином Яру демонтировали часы – причина

Общество 09:56   21.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Саржином Яру демонтировали часы – причина Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сняли циферблат с часов, расположенных в Саржином Яру.

Его хотят очистить от грязи и ржавчины.

Ремонт циферблата в Саржином Яру
Фото: ХГС

«Кроме того, мастера оснастят его светодиодным секундным отсчетом и проверят работу механизма стрелок», – отметили в мэрии.

Ремонт циферблата в Саржином Яру
Фото: ХГС

Уже к концу недели циферблат планируют установить обратно.

Ремонт циферблата в Саржином Яру
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Саржином Яру обновляют одну из локаций. СКП «Харьковзеленстрой» приступили к ремонту спортплощадки. Завершить обновление локации коммунальщики планируют до конца мая.

Помимо этого, в Саржином Яру началась реставрация фрески Богородицы Оранты, расположенной у родниковой купели. Это первая реставрация иконы с момента открытия обновленной локации. Над воспроизведением образа Богоматери работают опытные мастера-иконописцы, которые планируют завершить работы в течение месяца, писали в мэрии. Восстановление фрески организовали таким образом, чтобы реставрация не мешала посетителям Саржиного Яра пользоваться купелью.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 09:56;

