В Саржином Яру демонтировали часы – причина

В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» сняли циферблат с часов, расположенных в Саржином Яру.

Его хотят очистить от грязи и ржавчины.

«Кроме того, мастера оснастят его светодиодным секундным отсчетом и проверят работу механизма стрелок», – отметили в мэрии.

Уже к концу недели циферблат планируют установить обратно.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в Саржином Яру обновляют одну из локаций. СКП «Харьковзеленстрой» приступили к ремонту спортплощадки. Завершить обновление локации коммунальщики планируют до конца мая.

Помимо этого, в Саржином Яру началась реставрация фрески Богородицы Оранты, расположенной у родниковой купели. Это первая реставрация иконы с момента открытия обновленной локации. Над воспроизведением образа Богоматери работают опытные мастера-иконописцы, которые планируют завершить работы в течение месяца, писали в мэрии. Восстановление фрески организовали таким образом, чтобы реставрация не мешала посетителям Саржиного Яра пользоваться купелью.