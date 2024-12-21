Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
В мэрии сообщили, что в Салтовском и Киевском районах в Харькове коммунальные службы устраняют последствия ночной атаки беспилотниками.
«По состоянию на 10:00 обнаружено 20 поврежденных построек. В квартирах и местах общего использования было выбито около 200 окон. Специалисты уже закрыли более 60 контуров», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
В 13:00 в мэрии обновили данные: в общей сложности повреждено 240 окон.
«По состоянию на 12:00 специалисты закрыли 76% окон в квартирах и 53% – в местах общего пользования», — дополнили в горсовете.
Коммунальщики убирают на месте битые стекла и поврежденные ветки деревьев. Работают В КП «Харьковблагоустройство», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковжилстрой».
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Напомним, ночью российские «шахеды» ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В Киевском горел частный дом — пожар быстро потушили. В Салтовском досталось многоэтажке — разрушены квартиры на первом и втором этажах. Шесть человек получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: Shahed, коммунальные службы, мэрия, новости Харькова, прилет, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что в Салтовском и Киевском районах в Харькове коммунальные службы устраняют последствия ночной атаки беспилотниками".