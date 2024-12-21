Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)

В мэрии сообщили, что в Салтовском и Киевском районах в Харькове коммунальные службы устраняют последствия ночной атаки беспилотниками.

«По состоянию на 10:00 обнаружено 20 поврежденных построек. В квартирах и местах общего использования было выбито около 200 окон. Специалисты уже закрыли более 60 контуров», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В 13:00 в мэрии обновили данные: в общей сложности повреждено 240 окон.

«По состоянию на 12:00 специалисты закрыли 76% окон в квартирах и 53% – в местах общего пользования», — дополнили в горсовете.

Коммунальщики убирают на месте битые стекла и поврежденные ветки деревьев. Работают В КП «Харьковблагоустройство», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковжилстрой».

Напомним, ночью российские «шахеды» ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В Киевском горел частный дом — пожар быстро потушили. В Салтовском досталось многоэтажке — разрушены квартиры на первом и втором этажах. Шесть человек получили ранения.