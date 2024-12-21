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Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)

Происшествия 13:05   21.12.2024
Оксана Горун
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В мэрии сообщили, что в Салтовском и Киевском районах в Харькове коммунальные службы устраняют последствия ночной атаки беспилотниками.

«По состоянию на 10:00 обнаружено 20 поврежденных построек. В квартирах и местах общего использования было выбито около 200 окон. Специалисты уже закрыли более 60 контуров», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В 13:00 в мэрии обновили данные: в общей сложности повреждено 240 окон.

«По состоянию на 12:00 специалисты закрыли 76% окон в квартирах и 53% – в местах общего пользования», — дополнили в горсовете.

Харьков, место прилета "шахеда" 21 декабря 2024 4
Фото: пресс-служба ХГС

Коммунальщики убирают на месте битые стекла и поврежденные ветки деревьев. Работают В КП «Харьковблагоустройство», «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», «Харьковжилстрой».

Харьков, место прилета "шахеда" 21 декабря 2024
Фото: пресс-служба ХГС

Читайте также: Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)

Харьков, место прилета "шахеда" 21 декабря 2024 2
Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, ночью российские «шахеды» ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В Киевском горел частный дом — пожар быстро потушили. В Салтовском досталось многоэтажке — разрушены квартиры на первом и втором этажах. Шесть человек получили ранения.

Харьков, место прилета "шахеда" 21 декабря 2024 3
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии сообщили, что в Салтовском и Киевском районах в Харькове коммунальные службы устраняют последствия ночной атаки беспилотниками".